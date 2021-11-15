У МОЗ наголошують, що науково доведених даних про те, які вакцини пацієнти переносять краще або гірше, немає.

В Україні зафіксовано 124 летальних випадки впродовж 30 днів після вакцинації. Однак зв’язку зі щепленням не виявлено.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Главкому.

За останніми даними МОЗ, 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість – несерйозні випадки.

Кузін зауважив, що летальними були випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі та померла впродовж 30 днів після проведення вакцинації. За його словами, такі випадки підлягають окремому розслідуванню.

Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією. Всі завершені розслідування (випадків смерті, - ред.) зв’язку з вакцинацією не виявили, - зазначив Кузін.

Читайте такожЛяшко пояснив, чому некоректно порівнювати добову COVID-статистику України з країнами ЄвропиГоловний санлікар додав, що науково доведених даних про те, які вакцини пацієнти переносять краще або гірше, немає.

"Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції. Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат", – заявив Кузін.

При цьому МОЗ веде статистику щодо кількості повідомлень про несприятливі випадки після вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії було зафіксовано такі показники:

CoviShield – 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень;

CoronaVac – близько 0,08%;

Pfizer – 0,01%;

AstraZeneca – 0,02%;

Moderna – 0,01-0,02%.

Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав єдине постійне протипоказання до вакцинації від коронавірусу COVID-19. За його словами, вакцинуватися точно не можна, якщо після щеплення була анафілактична реакція.

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Автор: Марта Гичко