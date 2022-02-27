Окупанти захопили пологове відділення у Ворзелі / фото newsru.co.il
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляє, що окупанти захопили пологове відділення у Ворзелі.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Нелюди-окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі та прикриваються жінками й дітьми. Нехай тільки волосина впаде з їх голів!"- написав Гончаренко.
Війна проти України:
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.