Окупанти прикриваються жінками та дітьми.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляє, що окупанти захопили пологове відділення у Ворзелі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Нелюди-окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі та прикриваються жінками й дітьми. Нехай тільки волосина впаде з їх голів!"- написав Гончаренко.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.