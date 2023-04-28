Колишній російський військовий – уродженець Одеси - брав участь у бойових діях в Чечні.

В Одесі судитимуть подружжя російських шпигунів, які кілька років перебували в місті у "режимі очікування".

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури. Слідством встановлено, що громадяни РФ, колишній кадровий військовий та його дружина, збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння та розташування ангарів для зберігання військової техніки.

"Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для завдання по них ворогом ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування".

Зокрема, агенти вивчали суспільно-політичну обстановку в південному регіоні, налагоджували товариські відносини з жителями Одеси. Своїх знайомих – місцевих жителів – вони планували використати для проведення розвідувальної діяльності.

Для комунікації і передачі закритих відомостей подружжя використовувало заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Шпигунів затримали безпосередньо під час виконання завдання російських кураторів. У прокуратурі запевняють, що правоохоронці запобігли витоку даних, які становлять державну таємницю. На даний час обвинувачені перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно цих росіян за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу).

Як повідомили у прес-службі УСБУ в Одеській області, подружжя, яке готувало ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ, - агенти головного управління генштабу ЗС РФ. У грудні 2022 року їх затримала військова контррозвідка в результаті спецоперації в Одесі.

Уточнюється, що чоловік народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні. В Одесі вони отримали посвідку на проживання.

"Після 24 лютого 2022 року вони насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів "Crotale" і розташування артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК", - повідомили в управлінні.

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колаборанти і зрадники в Україні

В Україні від початку війни значно активізували боротьбу зі зрадниками. Майже в кожній області СБУ час від часу ловить то інформаторів, то корегувальників, або агентів російських окупантів. Так, наприклад СБУ забрали докази відносно колаборантки з Торезу, яка висилала мешканців Волновахи і Маріуполя в Сибір і на Далекий Схід.

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