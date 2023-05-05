Пропонуватиме ВР зменшити граничний вік з 27 до 25 років.

Пропонуватиме ВР зменшити граничний вік з 27 до 25 років.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначає, що сьогодні на засіданні уряду схвалено проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу". Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

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Що передувало

Раніше у міністерстві оборони України зазначали, що під час дії воєнного стану немає потреби у перебуванні призовників на військовому обліку до 27 років. При цьому йшлося про те, що необхідність громадян щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

В Міноборони також пояснювали необхідність таких змін тим, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації..

2 травня Верховна Рада продовжила до 18 серпня воєнний стан та загальну мобілізацію.

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