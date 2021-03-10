На вулицях встановлять фотозони, у святковому трамваї по місту проїдуть клоуни.

В Одесі Гуморина цього року пройде без вуличних концертів і карнавальної ходи через COVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі одного з місцевих телеканалів заявила директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Вона зазначила, що масштабного святкування не буде через обмежувальні заходи, яких необхідно дотримуватися у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«Не буде ні сцени (на вулиці - УНІАН), ні ходи, щоб виключити скупчення людей в одному місці», - сказала чиновниця.

При цьому, за її словами, в місті проведуть інші заходи, оскільки 1 квітня в Одесу, в будь-якому разі, приїдуть жителі інших регіонів України.

Зокрема, замість вуличних концертів і проходження карнавальної колони планується організувати проїзд святково прикрашених трамваїв з клоунами. Крім того, передбачається проведення флешмобів і облаштування спеціальних фотозон, де люди зможуть сфотографуватися біля барвистої інсталяції, і одразу відійти в інший бік.

Гуморина в Одесі

Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України і Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 80-х років минулого століття.

У 2014 році Гуморину скасували у зв'язку з 40-денним трауром, оголошеним за Героями Небесної Сотні, у 2015 році - у зв'язку з військовими діями на сході країни, у 2016 році свято відбулося в усіченому форматі, в тому числі, без карнавальної ходи через «несвоєчасність такого свята». У 2017 році Гуморина була знову відновлена.

У 2020 році її скасували через карантин, свято пройшло в режимі онлайн.

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Автор: Лариса Козова