Сергію Колеснику загрожує звільнення, якщо інформація підтвердиться.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради Сергій Колесник засвітився з трьома дітьми в Ніцці. Тепер йому загрожує звільнення.

Спочатку, як повідомляє Telegraf, Колесник опублікував відповідні фото в Facebook, але пізніше видалив їх і закрив доступ до сторінки. На знімках він зображений на дорогих авто і в елітних магазинах.

На одному з фото можна побачити автомобіль Porsche 911, вартістю близько 200 тисяч євро. Примітно, що на авто харківські номери.

На іншому фото Колесник разом з сім'єю знаходиться на центральній площі Ніцци з покупками з елітного бутіка HERMÈS.

Крім того, чиновника помітили в одному з найдорожчих готелів Ніцци. Доба в номері коштують кілька тисяч доларів.

Після того як інформація розлетілася в ЗМІ ситуацію прокоментував мер Харкова Ігор Терехов виданню "Страна.аu". За його словами, якщо дана інформація підтвердиться, то Колеснікова звільнять.

"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна займати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку він займає. Я дав завдання буквально вчора після цієї інформації перевірити всі факти. Якщо факти підтвердяться, він буде звільнений", - підсумував Терехов.

Як раніше повідомляв УНІАН, син опальної співачки Таїсії Повалій-Денис - переїхав за кордон під час війни в Україні. Зараз він перебуває в Іспанії і просить українців допомогти йому з роботою.

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