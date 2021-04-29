Чиновники наполягають, щоб правоохоронці встановили, звідки у школяра перцевий балончик, і як впливає на підлітка батько.

В одеській школі №22 розпочато перевірку за фактом дій школяра, який 28 квітня на уроці бризнув в обличчя вчительці з перцевого балончика.

Читайте такожМешканець села під Миколаєвом купив печатку та оголосив себе новим сільським головоюЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

«Ми розпочали перевірку, яка стосується навчально-виховної роботи в школі, оскільки це - не перший випадок, який мав місце за участю тих, хто вчора фігурував...», - сказала Буйневич, уточнивши, що перевірка торкнеться, в тому числі шкільного психолога і соціального педагога.

Директор департаменту наголосила, що постраждалу вчительку Тетяну Скрипник вона знає як високопрофесійного фахівця, але й підлітка, який вчинив хуліганство, громадськість засуджувати не має права, тому що люди не знають його особистої історії, яка могла стати причиною такої поведінки.

За словами Буйневич, департамент міськради вимагатиме ретельного і жорсткого розслідування інциденту, що стався під час навчального процесу.

Однак, як уточнила чиновниця, це пов'язано не так з поведінкою дитини, на яку могли вплинути певні обставини, в тому числі особистого характеру, як з тим, яким чином в її руках опинився балончик з перцевим наповненням.

Зокрема, в рамках розслідування кримінального провадження поліція повинна вивчити, як на дитину впливає батько, який відповідає за виховання сина, мати якого нещодавно померла.

«Мені шкода констатувати, що реакція сім'ї була не на користь всебічного розгляду цієї проблеми. Ми повинні об'єднатися, щоб подібне не відбувалося з дитиною в подальшому, щоб, у першу чергу, надати їй кваліфіковану допомогу...», - сказала керівник департаменту.

На даний час Скрипник, яка дістала опік очей, перебуває на лікарняному. За даними Буйневич, ця вчителька не викладає в класі, де стався інцидент. Вона була на заміні, і тому погано знає учнів цього класу. Також педагог була не в курсі сімейної трагедії хлопчика.

«Вчора конфлікт стався через те, що вчителька зажадала від підлітка писати на уроці, але він відреагував нецензурною лайкою. Тоді педагог взяла свій телефон і попередила, що зафіксує його поведінку», - розповіла чиновник.

Однак, як стверджує Буйневич, вона не зробила цього. Водночас інші учні порадили Скрипник не наближатися до підлітка, оскільки той може їй зашкодити.

«Коли вчителька запитала, яким чином підліток це зробить, він дістав балончик і бризнув їй в обличчя», - розповіла директор департаменту.

У свою чергу, психолог школи №22 Олександра Мельник стверджує, що за півроку (стільки вона працює в цьому навчальному закладі) звернення з приводу поведінки згаданого учня до неї не надходили, ні від педагогів, ні від інших дітей. Вона не виключає, що причиною хуліганства могли стати особливості психоемоційного стану дитини.

Що цьому передувало

28 квітня в Одесі восьмикласник на уроці бризнув в обличчя вчительці з математики з перцевого балончика.

Жінку доставили до лікарні з опіком рогівки очей, учнів класу евакуювали.

Дії школяра кваліфікували за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова