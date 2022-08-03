Замирайло намагався втекти за кордон та іммігрувати до США, але спецпризначенці його впіймали напередодні виїзду.

СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкаської області.

Про це повідомляє СБУ. Чоловік є депутатом Черкаської міськради, який очолював фракцію "ОПЗЖ" до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа.

За даними джерела "Української правди", йдеться про помічника народного депутата від колишньої "Опозиційної платформи – За життя" Василя Німченка – Олександра Замирайла.

"Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За даними СБУ, фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Пізніше Замирайло намагався втекти за кордон та іммігрувати до США, але спецпризначенці його впіймали напередодні виїзду. Обом пропагандистам повідомлено про підозру.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного розвідувального управдіння РФ (ГРУ РФ), до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. Вона повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

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