На заході були присутні посли Словаччини та Куби.

Іноземні дипломати виконали щедрівку "Добрий вечір тобі" українською в Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, спільно з представниками Народної хорової капели "Дніпро" учасники заходу виконали "Добрий вечір тобі" українською мовою.

Опісля, за участі капели та народного ансамблю "Роксоланія", учасники заходу виконали ще кілька композицій.

Учасники заходу отримали подарунки.

Передбачалося, що участь у заході візьмуть до 10 послів іноземних країн, акредитованих в Україні, та 12 дружин дипломатів. Проте, серед послів доєднатися змогли лише посли Словаччини Марек Шафін та Куби Натача Діас Агілера.

Також участь у заході взяла, зокрема, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Перед початком заходу у коментарі журналістам президент Міжнародного жіночого клубу "Business Woman Club" Ганна Крисюк пояснила: "З ініціативи посла Хорватії в Україні... розпочалися курси української мови, на яких, за підтримки Міністерства закордонних справ, виникла ідея, щоб вони за підсумками курсів вивчення української мови для дипломатів іноземних країн і дружин дипломатів іноземних країн - вивчили "Щедрик".

За її словами, українську мову та "Щедрик" в рамках цих курсів вивчали дипломати понад 20 країн.

"Вивчали від жовтня. Це були щотижневі курси онлайн і офлайн... Сьогодні на колядуванні у нас буде близько 10 послів іноземних країн і 12 дружин дипломатів", - сказала вона.

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