У Києві судитимуть анестезіолога Національного інституту раку через смерть пацієнтки.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, до Голосіївського районного суду м. Києва направлено відповідний обвинувальний акт.
Згідно з матеріалами слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Це призвело до різкого погіршення стану здоров’я жінки та в подальшому її смерті.
"Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар померлої пацієнтки та лікар-патологоанатом, які проводили розтин її тіла, вступивши у злочинну змову між собою, внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті цієї жінки", - йдеться в повідомленні.
Ці факти були виявлені під час негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в іншому кримінальному провадженні, а надалі підтверджені судово-медичною експертизою та слідчими діями.
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Дії лікаря, який проводив анестезіологічне забезпечення операції, кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Лікуючого лікаря та лікаря-патологоанатома - за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб).
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