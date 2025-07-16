Наразі 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ініціював спрямувати на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) майже всіх прокурорів, які мають статус інвалідності.

Про це Генпрокурор повідомив на сторінці у Facebook. Він зазначив, що під розгляд не потраплять прокурори, які мають статус:

інвалідів дитинства;

особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя;

мають онкологічні захворювання;

є інвалідами війни.

Таких, які підпадають під ці параметри, 136 людей.

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Генпрокурор пояснив, що не має повноважень одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. Сам процес відбувається на підставі рішення КДКП. Наразі на рішення комісії буде направлено 348 прокурорів.

"Серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу", – додав Кравченко.

Інвалідність у співробітників прокуратури

Після гучних викриттів керівників Медико-соціальних експертних комісій на корупції стало відомо, що у десятків співробітників прокуратури є інвалідність, за яку вони отримують великі виплати. У листопаді 2024 року Офіс генпрокурора провів розслідування, за яким виявив, що в органах прокуратури всіх рівнів на той момент працювали 523 людини з інвалідністю.

Тоді народна депутатка Інна Совсун розповідала, що прокурори мали "лазівку" в законодавстві ще з 2001 року, завдяки якій отримували найбільші виплати по інвалідності. Вона наголосила, що таких пенсій немає навіть у військових.

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