Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу.

Станом на сьогодні в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора за підсумками внутрішнього розслідування.

Зазначається, що цей показник становить менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах. Значне перевищення цих чисел фіксується в прокуратурах на Хмельниччині та Черкащині – 29% та 27% відповідно.

"Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки. 386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року", – йдеться у заяву ОГП.

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При цьому право на виплати мають лише прокурори, які мають інвалідність I або II групи. І розмір цієї виплати дорівнює розміру пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу.

"229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей", – додали в прокуратурі.

Примітно, що за законом МСЕК зобовʼязані надсилати повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення за місцем роботи. До органів прокуратури такі повідомлення надходили лише у поодиноких випадках – зараз відомо лише про 10.

В ОГП зауважили, що спільно з ДБР та СБУ працюють над викоріненням корупції у МСЕК та органах прокуратури.

Інвалідність у співробітників прокуратури

Після гучних викриттів керівників МСЕК на корупції стало відомо, що в десятків співробітників прокуратури є інвалідність, за яку вони отримують великі виплати.

Народна депутатка України Інна Совсун розповідала, що прокурори мали "лазівку" в законодавстві України ще з 2001 року, завдяки якій отримували найбільші виплати по інвалідності. Вона наголосила, що таких пенсій немає навіть у військових.

Після засідання РНБО, присвяченого корупції в органах МСЕК генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. 29 жовтня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.

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