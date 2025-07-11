Кравченко зауважує, що "крапка в цій історії не поставлена".

Чиновники "все прекрасно знали", але "нічого не робили" для виправлення ситуації в Київському метрополітені. Як зазначив у своєму Telegram-каналі генеральний прокурор України Руслан Кравченко, руйнування тунелю між "Деміївською" та "Либідською" - це "про безвідповідальність".

"Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації", - наголосив він і додав, що крапка в цій історії не поставлена, слідство триває.

Генпрокурор також з дозволу слідчого оприлюднив відео, у якому представлені окремі докази цього злочину. У відео, зокрема зазначається, що посадовці КП "Київський метрополітен" "заздалегідь знали" про аварійність ділянки тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська", але "приховували це".

Відео дня

"Отримані записи свідчать про невжиття необхідних заходів службовими особами КП "Київський метрополітен", до обов’язків яких входить цілодобовий моніторинг стану тунелів", - йдеться у відео.

Аварія у метро Києва - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року рух потягів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" зупинили через підтопленням, яке виникло внаслідок розгерметизації тунелю та появи тріщин у стінах.

Поліція повідомила про підозру виконуючому обов’язки начальника підприємства та начальнику служби колії, тунельних споруд та будівель. Їх звинуватили у службовій недбалості.

10 липня 2025 року Київська міська прокуратура повідомила, що у справі про руйнування тунелю київського метро у 2023 році отримав підозру директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Руслана Кандибора.

У ході досудового розслідування було встановлено, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

За версією слідства, неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо її усунення.

У прокуратурі зауважили, що закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів, та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн грн.

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