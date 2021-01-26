Фахівці визначили найбільший виклик роботодавців в Україні на час пандемії і пояснили, як його подолати.

Безпека на виробництві та соціальна відповідальність за працівників стала одним із найважливіших викликів для роботодавців під час пандемії.

В Україні цей світовий тренд активно впроваджують потужні промислові підприємства.

Так, наприклад, група компаній Метінвест за рік витратила понад 30 мільйонів гривень на підвищення рівня безпеки та умов праці для робітників, йдеться у сюжеті 5 каналу.

Журналісти з’ясували, що на підприємствах групи діє спеціальна програма підвищення комфорту для робітників. Так на комбінатах імені Ілліча та «Азовсталь» відремонтовані понад дві тисячі квадратних метрів приміщень для побуту та відпочинку персоналу, закуплена нова техніка. Крім того, на меткомбінаті імені Ілліча посилили безпеку праці за рахунок модернізації освітлення на промислових майданчиках.

«Звичайно, починаючи, наприклад, з елементарних, скажімо там, засобів індивідуального захисту, чи тестування робітників, чи створення певних карантинних умов на підприємства – це все люди роблять, це вже норма. На більшості промислових підприємств це норма», - розповів журналістам Руслан Іллічов, гедиректор Федерації роботодавців України.

«Багато чиновників люблять пишатися тим, що вони більш допомагають там працівникам, ніж роботодавцям. Але насправді, повірте, немає нічого ціннішого сьогодні в кожного бізнесу, ніж люди», - підкреслив він.

Також журналісти поспілкувалися з експертами галузі. На їхню думку, інвестиції бізнесу у власний розвиток, а особливо у людський капітал стануть драйверами економічного відновлення України.

«Не можна казати, що не вкладаються гроші в українські підприємства. 21 рік, а особливо 22, за прогнозами МВФ, Світового банку та провідних інвестбанків світу, будуть рекордними роками зростання світової економіки. Цей процес уже почався. Ми бачимо рекордне зростання цін на аграрну продукцію на Чиказькій біржі та на продукцію української металургії на Лондонські біржі металів. Наш експорт лише металургічний зріс на 58 відсотків за грудень місяць. Це все рівно надходження валютної виручки, і це зростання добробуту українців», - розповів Михайло Кухар, старший економіст Ukraine Economic Outlook.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН