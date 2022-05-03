Ще 210 тіл потребують додаткових гістологічних експертизах для встановлення причин смерті.

З Ірпеня в морги на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті було доставлено 290 тіл. З них 161 – чоловіки, 73 – жінки, 1 дитина і 55 людських останків, стать яких визначити неможливо.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

"Частково завершено проведення судово-медичних експертиз. Причиною смерті 55 осіб є осколкові поранення, 40 - вогнепальні. Відносно 5 осіб підтверджено, що причиною смерті є черепно-мозкові травми і навіть вплив голоду. 210 тіл потребують додаткових гістологічних експертиз для встановлення причин смерті", - сказала генпрокурор.

За її словами, допитано 228 свідків. Загалом це - місцеві жителі, ті люди, які не змогли евакуюватися і стали свідками звірств.

Також відомо про розстріл 7 громадян і місць їх поховання.

"При огляді місць були знайдені 5 трупів місцевих жителів, які були розстріляні у дворі багатоповерхівки на вулиці Білокур і в приміщенні дитячого центру розвитку "Супердітки". Також підтверджено розстріл з танка автомобіля, в якому їхала жінка з 12-річним сином і ймовірно, зі своїм чоловіком, їх поховали в місцевому парку", - сказала Венедиктова.

Як повідомляв УНІАН, Ірина Венедиктова заявила, що перший етап розслідування російських військових злочинів в Ірпені завершено. За її словами, був проведений огляд всіх місць військових злочинів, які були скоєні в місті.

Вас також можуть зацікавити новини: