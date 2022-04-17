На переконання Володимира Зеленського, необхідно меморіалізувати події війни.

Архітектори розробляють проект меморіального комплексу, присвячений історії зруйнованого окупантами мосту у Київській області, що з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив напередодні у вечірньому відеозверненні, розповідаючи про нараду, присвячену відбудові міст і громад, які окупанти намагалися знищити.

"Також обговорили й питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої й безглуздої навали Україна змогла відбитися", - зауважив він.

За словами президента, як один з прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників.

Зазначимо, Зруйнований міст став єдиним шляхом евакуації для мешканців захоплених міст Київської області, а також фактично зупинив наступ армії РФ на Київ.

Міністерство інфраструктури повідомляло, що у Київській області зруйновано ще чотири важливих моста: на дорозі М-06 у Стоянці, міст між Бучею та Ірпенем, на дорозі М-07 в Гостомелі, а також міст через річку Буча на дорозі Т-10–01.

На відновлення кожного мосту знадобиться приблизно два-три місяці.

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