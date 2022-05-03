За словами генпрокурора, 70% міста зазнало пошкоджень.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про завершення першого етапу розслідування російських воєнних злочинів в Ірпені на Київщині.

Про це вона розповіла під час брифінгу з місця подій.

"В Ірпені завершено перший етап слідства, огляд місця подій. Всіх місць воєнних злочинів, які були вчинені тут в місті. Протягом 24 днів, з 4 по 28 березня, Ірпінь було окуповано. Наразі Ірпінь комплексно опрацьовано силами прокурорів і слідчих Нацполіції, Державного бюро розслідувань. Поки місто було під окупацією, правоохоронні органи працювали з потерпілими, які вимушено евакуювалися з міста", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що огляд місця подій почався з перших днів звільнення міста.

"Хочу сказати, що Ірпінь – це приклад. Ви знаєте, що тут була комендантська година протягом 2 тижнів. І це дало можливість ефективно оглянути місце подій і провести першочергові слідчі дії", - підкреслила Венедіктова.

За її словами, 70% міста зазнало пошкоджень. Під час огляду було вилучено 190 вибухонебезпечних предметів. Прокурори і слідчі зафіксували застосування ворогом щодо мирного населення забороненої зброї: протипіхотних і мінометних мін, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", що є порушеннями законів та звичаїв війни.

Генпрокурор повідомила, що для проведення судово-медичної експертизи було доставлено 290 тіл, 105 на цей час залишаються неопізнаними.

"Ми однозначно встановлюємо і будемо встановлювати винних осіб, і будемо їх показувати. Коли ми матимемо розуміння, що… в нас є всі законні обґрунтовані підстави починати підозрювати конкретних російських військовослужбовців, ми будемо обов’язково оприлюднювати їхні фото і дані. Нехай ці нелюди, які воюють в нашій державі, знають, що ми кожного встановимо, провину кожного доведемо і будемо притягати до відповідальності", - наголосила Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що першу підозру у вбивстві цивільного населення України російськими військовими висунуто.

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