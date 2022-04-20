Російські окупанти зайняли невелике місто Ірпінь недалеко від Києва 27 лютого 2022 року, а звільнити його вдалося лише 28 березня.

В Ірпені після вигнання окупантів з'явилися сотні нових могил і ціле кладовище знищених автомобілів.

Фотокореспондент УНІАН побував у цьому невеликому містечку під Києвом через три тижні після звільнення.

Зазначимо, російські окупанти зайняли невелике місто Ірпінь недалеко від Києва 27 лютого 2022 року, а звільнити його вдалося лише 28 березня. Рашисти протягом місяця обстрілювали місто і тероризували місцеве населення – вбивали, катували, ґвалтували і марадерили. За даними на 30 березня, в Ірпені загинули до 300 цивільних і до 50 військових.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, тільки для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня потрібно близько 850 мільйонів доларів. Водночас, вартість відновлення знищеної міської інфраструктури за попередніми підрахунками становить близько 150 мільйонів доларів. Всього в місті пошкоджено понад 1 тисяч будівель, 115 повністю зруйновані.

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