Столичні школярі після зимових канікул розпочнуть навчання в дистанційному режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
За його словами, усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня.
«Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі «Київ». Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні», - сказав Кличко.
За його інформацією, заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше - з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі - з 18 по 24 січня.
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«У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти. Що стосується дитячих садочків - вони працюватимуть у звичному режимі», - сказав Кличко.
Локдаун в Україні: що відомо
- 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
- Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють до 28 лютого 2021 року.
- Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.
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