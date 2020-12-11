Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

Столичні школярі після зимових канікул розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня.

«Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі «Київ». Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні», - сказав Кличко.

За його інформацією, заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше - з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі - з 18 по 24 січня.

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«У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти. Що стосується дитячих садочків - вони працюватимуть у звичному режимі», - сказав Кличко.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють до 28 лютого 2021 року.

Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Інна Андаліцька