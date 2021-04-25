Попри заборону у рамках посилення протиепідемічних заходів розважальні заклади приймали відвідувачів.

У Києві минулої доби поліцейські склали 15 протоколів на адміністраторів розважальних закладів за недотримання карантинних вимог.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, попри заборону у рамках посилення протиепідемічних заходів розважальні заклади приймали відвідувачів. Загалом упродовж доби правоохоронці перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.

"Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади, як "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір", працювали попри заборону та приймали гостей", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські припинили роботу закладів. За невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів - 81 постанову.

"Всього за добу було складено 34 протоколи та 209 постанов", - зазначається в повідомленні.

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Карантин в Києві: що відомо

Київ з 23 березня перебуває в "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

14 квітня у Києві дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

21 квітня начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан прогнозував, що до травневих свят Київ буде переведено до "помаранчевої" зони.

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Автор: Світлана Закелова