На порушників складено протоколи за ст.44-3 КУпАП.

Сьогодні у Києві було припинено роботу ТРК «Гулівер» та магазину «Фокстрот» по вул. Антоновича, 50, які працювали всупереч карантину вихідного дня.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби м. Києві.

«Учасники мобільних груп контролю з'ясували, що не зважаючи на заборону, діяльність здійснювали ТРК «Гулівер» та магазин «Фокстрот» по вул. Антоновича, 50 (був відчинений для відвідувачів магазин «Ельдорадо»). Складено протоколи на уповноважених осіб за ст.44-3 КУпАП, магазини були зачинені», - йдеться у повідомленні.

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Загалом в столиці в неділю мобільними групами проведено перевірки 1535 суб’єктів господарювання.

За результатами проведеного контролю складено 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей» за недотримання карантинних обмежень.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Тамара Отовська