На даний час заступниця мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяна Овіннікова є підозрюваною в кримінальному провадженні за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і шахрайстві.

Тетяна Овіннікова - заступниця мера Харкова Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні в німецькій клініці «Шаріте» і чекає на інавгурацію, могла забезпечити виділення ділянки землі в історичному центрі міста своєму синові.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У документах, наявних у розпорядженні агентства, йдеться, що син Овіннікової в березні 2020 року звернувся із заявою до безпосереднього начальника своєї матері – самого мера Харкова Геннадія Кернеса з проханням "надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража".

Йдеться про земельну ділянку площею 33 квадратних метри на вулиці Данилевського в центрі Харкова, де у Антона Овіннікова з 2014 року є свій гараж і квартира площею майже 100 квадратних метрів.

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«У день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері-Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Закону "Про запобігання корупції", особи, у яких існує реальний конфлікт інтересів, повинні вжити заходів для його врегулювання (поінформувавши начальство або виключивши себе з управлінського ланцюжка).

Нагадаємо, наразі заступник мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяна Овіннікова є підозрюваною в кримінальному провадженні за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і шахрайстві.

Перемога Кернеса на виборах мера Харкова

4 листопада Геннадій Кернес здобув перемогу у мерській гонці і в черговий раз став міським головою. Однак ситуація зі станом здоров'я харківського голови залишається невизначеною.

За офіційною інформацією його оточення, політик зараз проходить лікування від COVID-19 і загострень хронічних хвороб в берлінській клініці "Шаріте". На тлі таємничості навколо стану здоров'я Кернеса регулярно з'являються чутки про його смерть.

На питання, чи встигне мер Харкова Геннадій Кернес з'явитися на присягу міського голови, спікер міськради Юрій Сидоренко відповів: "Всі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує".

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Автор: УНІАН