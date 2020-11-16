Тетяна Овіннікова - заступниця мера Харкова Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні в німецькій клініці «Шаріте» і чекає на інавгурацію, могла забезпечити виділення ділянки землі в історичному центрі міста своєму синові.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У документах, наявних у розпорядженні агентства, йдеться, що син Овіннікової в березні 2020 року звернувся із заявою до безпосереднього начальника своєї матері – самого мера Харкова Геннадія Кернеса з проханням "надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража".
Йдеться про земельну ділянку площею 33 квадратних метри на вулиці Данилевського в центрі Харкова, де у Антона Овіннікова з 2014 року є свій гараж і квартира площею майже 100 квадратних метрів.
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«У день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері-Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до Закону "Про запобігання корупції", особи, у яких існує реальний конфлікт інтересів, повинні вжити заходів для його врегулювання (поінформувавши начальство або виключивши себе з управлінського ланцюжка).
Нагадаємо, наразі заступник мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяна Овіннікова є підозрюваною в кримінальному провадженні за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і шахрайстві.
Перемога Кернеса на виборах мера Харкова
- 4 листопада Геннадій Кернес здобув перемогу у мерській гонці і в черговий раз став міським головою. Однак ситуація зі станом здоров'я харківського голови залишається невизначеною.
- За офіційною інформацією його оточення, політик зараз проходить лікування від COVID-19 і загострень хронічних хвороб в берлінській клініці "Шаріте". На тлі таємничості навколо стану здоров'я Кернеса регулярно з'являються чутки про його смерть.
- На питання, чи встигне мер Харкова Геннадій Кернес з'явитися на присягу міського голови, спікер міськради Юрій Сидоренко відповів: "Всі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує".
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