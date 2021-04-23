Ситуаційний центр кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) фіксує зростання кількості кібератак, спрямованих на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури, що пов'язано переважно з активізацією хакерських угруповань, підпорядкованих спецслужбам Росії.
Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму сайті.
"Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ фіксує зростання кількості кібератак, спрямованих на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури і організації приватного сектора України. Активізувалися в основному хакерські угруповання, підпорядковані спецслужбам РФ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що СБУ постійно вживає заходів з пошуку, виявлення та локалізації таких кібератак і кіберінцидентів, а також протидіє кіберзагрозам в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Крім цього, кіберспеціалісти служби налагодили взаємодію за допомогою системи обміну даними про кібератаки на базі платформи MISP-UA та інших програмно-апаратних рішень.
СБУ закликає українців бути пильними та про всі факти можливих кібератак повідомляти службу.
Також СБУ починає активне інформування громадськості, зокрема через публікації звітів про конкретні кібератаки і індикатори компрометації.
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"Цю інформацію можна використовувати для організації захисту комп'ютерних мереж і системної протидії кіберзагрозам національної безпеки держави. Також отримані дані дозволять підвищити рівень обізнаності технічних фахівців органів державної влади", - йдеться в повідомленні.
Кібератаки в Україні
- Спеціалізований структурний підрозділ з реагування на кіберінциденти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в період з 14 по 20 квітня заблокував 50 тис. 527 кібератак, що на 16% більше від показника тижнем раніше.
- Служба безпеки України протягом 2020 року нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об'єкти критичної інфраструктури.
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