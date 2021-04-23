У Службі безпеки закликають українців бути пильними та про всі факти можливих кібератак повідомляти службу.

Ситуаційний центр кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) фіксує зростання кількості кібератак, спрямованих на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури, що пов'язано переважно з активізацією хакерських угруповань, підпорядкованих спецслужбам Росії.

Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму сайті.

"Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ фіксує зростання кількості кібератак, спрямованих на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури і організації приватного сектора України. Активізувалися в основному хакерські угруповання, підпорядковані спецслужбам РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ постійно вживає заходів з пошуку, виявлення та локалізації таких кібератак і кіберінцидентів, а також протидіє кіберзагрозам в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Крім цього, кіберспеціалісти служби налагодили взаємодію за допомогою системи обміну даними про кібератаки на базі платформи MISP-UA та інших програмно-апаратних рішень.

СБУ закликає українців бути пильними та про всі факти можливих кібератак повідомляти службу.

Також СБУ починає активне інформування громадськості, зокрема через публікації звітів про конкретні кібератаки і індикатори компрометації.

Читайте такожХакери атакували австралійський телеканал, який готував розслідування про Путіна

"Цю інформацію можна використовувати для організації захисту комп'ютерних мереж і системної протидії кіберзагрозам національної безпеки держави. Також отримані дані дозволять підвищити рівень обізнаності технічних фахівців органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Кібератаки в Україні

Спеціалізований структурний підрозділ з реагування на кіберінциденти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в період з 14 по 20 квітня заблокував 50 тис. 527 кібератак, що на 16% більше від показника тижнем раніше.

Служба безпеки України протягом 2020 року нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об'єкти критичної інфраструктури.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець