Київ посідає лише 165-те місце серед 173 міст.

Київ знову потрапив до списку найзручніших для проживання міст після того, як у 2022 році його було виключено зі списку у звязку з воєнним вторгненням Росії.

Як зазначається у звіті Economist Intelligence Unit, Київ посідає лише 165-е місце серед 173 міст у опитуванні. "З 2021 року показник міста впав на 5,9 відсоткового пункту внаслідок шкоди, яку війна завдала його стабільності, інфраструктурі та загальним умовам життя", - йдеться у рейтингу.

Як видно з рейтингу, на одне місце вище Києва - на 164 місці - розташована Дуала (Камерун)

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Нижче Києва у рейтингу розташовані (від 166 до 173):

Хараре (Зімбабве)

Дакка (Бангладеш)

Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея)

Карачі (Пакистан)

Лагос (Нігерія)

Алжир (Алжир)

Тріполі (Лівія)

Дамаск (Сирія)

Також зазначається, що західноєвропейські міста в опитуванні 2023 року опустилися вниз через збільшення випадків страйків робітників і громадянських заворушень. Загалом зазначається, що війна в Україні та її економічні та політичні збої впливають на умови життя в багатьох європейських містах

Водночас на першому місці у списку майже традиційно розташований Відень (Австрія), який регулярно займав це місце протягом останніх кількох років, поступившись ним лише під час пандемії COVID-19.

Далі перша десятка розподілена таким чином (з 1 по 10 місця):

Відень, Австрія

Копенгаген, Данія

Мельбурн, Австралія

Сідней, Австралія

Ванкувер, Канада

Цюрих, Швейцарія

Калгарі, Канада

Женева, Швейцарія

Торонто, Канада

Осака Японія

Окленд, Нова Зеландія (Осака та Окленд розділили десяте місце між собою)

Зазначається, що загалом Індекс життєздатності EIU значно підвищився в опитуванні 2023 року, досягнувши 15-річного максимуму, оскільки світ відходить від пандемії COVID-19, і показники охорони здоров’я та освіти покращуються. Однак оцінки за стабільність знизилися минулого року, на тлі випадків громадянських заворушень у всьому світі.

Життя у Києві

Наразі Київ важко назвати зручним містом для проживання, адже він потерпає від мало не щоденних атак РФ.

Зокрема, тільки 20 червня ад Києвом ППО збила 20 російських дронів. Водночас у червні росіяни атакували столицю не так часто, як у травні, коли мало не щодня запускали по Києву десятки дронів.

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