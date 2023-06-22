Київ знову потрапив до списку найзручніших для проживання міст після того, як у 2022 році його було виключено зі списку у звязку з воєнним вторгненням Росії.
Як зазначається у звіті Economist Intelligence Unit, Київ посідає лише 165-е місце серед 173 міст у опитуванні. "З 2021 року показник міста впав на 5,9 відсоткового пункту внаслідок шкоди, яку війна завдала його стабільності, інфраструктурі та загальним умовам життя", - йдеться у рейтингу.
Як видно з рейтингу, на одне місце вище Києва - на 164 місці - розташована Дуала (Камерун)
Нижче Києва у рейтингу розташовані (від 166 до 173):
- Хараре (Зімбабве)
- Дакка (Бангладеш)
- Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея)
- Карачі (Пакистан)
- Лагос (Нігерія)
- Алжир (Алжир)
- Тріполі (Лівія)
- Дамаск (Сирія)
Також зазначається, що західноєвропейські міста в опитуванні 2023 року опустилися вниз через збільшення випадків страйків робітників і громадянських заворушень. Загалом зазначається, що війна в Україні та її економічні та політичні збої впливають на умови життя в багатьох європейських містах
Водночас на першому місці у списку майже традиційно розташований Відень (Австрія), який регулярно займав це місце протягом останніх кількох років, поступившись ним лише під час пандемії COVID-19.
Далі перша десятка розподілена таким чином (з 1 по 10 місця):
- Відень, Австрія
- Копенгаген, Данія
- Мельбурн, Австралія
- Сідней, Австралія
- Ванкувер, Канада
- Цюрих, Швейцарія
- Калгарі, Канада
- Женева, Швейцарія
- Торонто, Канада
- Осака Японія
- Окленд, Нова Зеландія (Осака та Окленд розділили десяте місце між собою)
Зазначається, що загалом Індекс життєздатності EIU значно підвищився в опитуванні 2023 року, досягнувши 15-річного максимуму, оскільки світ відходить від пандемії COVID-19, і показники охорони здоров’я та освіти покращуються. Однак оцінки за стабільність знизилися минулого року, на тлі випадків громадянських заворушень у всьому світі.
Життя у Києві
Наразі Київ важко назвати зручним містом для проживання, адже він потерпає від мало не щоденних атак РФ.
Зокрема, тільки 20 червня ад Києвом ППО збила 20 російських дронів. Водночас у червні росіяни атакували столицю не так часто, як у травні, коли мало не щодня запускали по Києву десятки дронів.