Київ знову потрапив до списку найзручніших для проживання міст / фото ua.depositphotos.com

Київ знову потрапив до списку найзручніших для проживання міст після того, як у 2022 році його було виключено зі списку у звязку з воєнним вторгненням Росії.

Як зазначається у звіті Economist Intelligence Unit, Київ посідає лише 165-е місце серед 173 міст у опитуванні. "З 2021 року показник міста впав на 5,9 відсоткового пункту внаслідок шкоди, яку війна завдала його стабільності, інфраструктурі та загальним умовам життя", - йдеться у рейтингу.

Як видно з рейтингу, на одне місце вище Києва - на 164 місці - розташована Дуала (Камерун)

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Нижче Києва у рейтингу розташовані (від 166 до 173):

  • Хараре (Зімбабве)
  • Дакка (Бангладеш)
  • Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея)
  •  Карачі (Пакистан)
  • Лагос (Нігерія)
  •  Алжир (Алжир)
  • Тріполі (Лівія)
  • Дамаск (Сирія)

Також зазначається, що західноєвропейські міста в опитуванні 2023 року опустилися вниз через збільшення випадків страйків робітників і громадянських заворушень. Загалом зазначається, що війна в Україні та її економічні та політичні збої впливають на умови життя в багатьох європейських містах

Водночас на першому місці у списку майже традиційно розташований Відень (Австрія), який регулярно займав це місце протягом останніх кількох років, поступившись ним лише під час пандемії COVID-19.

Далі перша десятка розподілена таким чином (з 1 по 10 місця):

  • Відень, Австрія
  • Копенгаген, Данія
  • Мельбурн, Австралія
  • Сідней, Австралія
  • Ванкувер, Канада
  • Цюрих, Швейцарія
  • Калгарі, Канада
  • Женева, Швейцарія
  • Торонто, Канада
  • Осака Японія
  • Окленд, Нова Зеландія (Осака та Окленд розділили десяте місце між собою)

Зазначається, що загалом Індекс життєздатності EIU значно підвищився в опитуванні 2023 року, досягнувши 15-річного максимуму, оскільки світ відходить від пандемії COVID-19, і показники охорони здоров’я та освіти покращуються. Однак оцінки за стабільність знизилися минулого року, на тлі випадків громадянських заворушень у всьому світі.

Життя у Києві

Наразі Київ важко назвати зручним містом для проживання, адже він потерпає від мало не щоденних атак РФ.

Зокрема, тільки 20 червня ад Києвом ППО збила 20 російських дронів. Водночас у червні росіяни атакували столицю не так часто, як у травні, коли мало не щодня запускали по Києву десятки дронів

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