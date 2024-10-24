СБУ знову спрацювала на випередження.

Служба безпеки, попередивши криваві теракти в столиці, ще раз продемонструвала, що працює на випередження і знаходиться на крок попереду ворога. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт коментує затримання Службою Безпеки двох російських агентів, які планували підірвати у людному місці Києва вибухівку з пластиду.

"Служба врятувала життя десятків або навіть сотень жителів української столиці. Команда Малюка стала не тільки автором постійних "бавовн" на території росії, але і захищає мирних українців у тилових містах", - акцентує політолог.

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Голобуцький нагадує, що це не перший попереджений СБУ кривавий теракт в українській столиці.

"Минула спроба влаштувати вибухи з масовими жертвами була 9 травня. І також завершилась арештом всіх агентів рф. Попередження терактів – важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби", - вважає експерт.

"Росія зацікавлена у якомога більшій кількісті жертв, що викличе паніку серед мирного населення. Втім результат для росіян один. Виконавці теракту затримані, замовники встановлені. Як встановлений і весь ланцюжок дій злочинців. Агенти ГРУ були завербовані через тг-канали – це традиційний в останній час спосіб вербовки. Тепер терористів чекає довічне ув’язнення", - резюмує політолог.

Зрив СБУ теракту у Києві

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ і Нацполіція провели спільну операцію і затримали двох агентів РФ. Вони мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці.

Агенти мали використати два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом.

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