Серед ініціаторів - нардеп Микола Тищенко.

Група українських народних депутатів пропонує встановити у Києві пам'ятник першому президенту Сполучених Штатів Америки.

Проєкт постанови про спорудження в столиці пам’ятника Джорджу Вашингтону був опублікований на сайті Верховної Ради України під номером 3066 у понеділок, 10 березня. Текст постанови не було опубліковано, однак її вже передали на розгляд керівництву.

Ініціаторами законопроєкту виступили депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук і Галина Янченко, а також позафракційний депутат Микола Тищенко.

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В інтерв'ю YouTube-каналу "Суперпозиція" Янченко заявила, що зараз Україна має зміцнювати мости зі Сполученими Штатами Америки, а не спалювати їх. На її думку, встановлення пам'ятника могло б стати хорошим символічним жестом. Встановити його можна на місці демонтованих раніше монументів радянському воєначальнику Миколі Ватутіну та Миколі Щорсу.

Демонтаж пам'ятників у Києві

Як відомо, в Україні триває процес демонтажу пам'ятників та об'єктів, пов'язаних із радянським минулим та Росією, в рамках декомунізації та дерусифікації міського простору.

У листопаді 2023 року повідомлялося, що з липня у столиці демонтували понад 60 пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією та культурою СРСР або Росії.

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