Деколонізацію не спинити, написали на ньому.

У Києві в п'ятницю, 27 жовтня, невідомі облили фарбою пам'ятник поетові Олександру Пушкіну.

Відповідне відео опублікував у мікроблозі X (Twitter) блогер Сергій Стерненко. "У Києві Пушкін вирядився у російського полоненого. З Днем української писемності та мови!" - написав він.

На фото та відео можна побачити і напис: "Випалюйте все російське, інакше воно випалить нас. Деколонізацію не спинити".

Демонтаж пам'ятників в Україні: останні новини

Нагадаємо, що цієй весни на сайті Київської міської ради з'явилася петиція із закликом демонтувати пам'ятник Пушкіну на Шулявці.

"Процес деколонізації активно триває по всій Україні. Пам'ятники Пушкіну є головними російськими ідеологічними маркерами, так само, якими були пам'ятники Леніну для періоду радянської окупації. Пушкінопад вже відбувся у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Тернополі, Кропивницькому, Кременчуці, Кролевці, Конотопі, Чернігові, Полонному та інших містах і селах нашої країни. Час нарешті позбутися головного імперського маркера і місту Києву", - писав автор.

На засіданні постійної комісії Київської міськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій вирішили підтримати її.

Згодом стало відомо, що цей пам'ятник перебуває на обліку як пам’ятка національного значення.

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