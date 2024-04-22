Візит відбувається після ухвалення американським парламентом закону про підтримку Україні.

У понеділок, 22 квітня, до Києва прибула делегація Конгресу США. До її складу увійшли представники Республіканської та Демократичної партій, повідомляє посольство США в Україні.

У диппредставництві зазначили, що раді вітати двопартійну делегацію Конгресу — конгресменів Тома Кіна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана.

"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша відданість Україні непохитна", - підкреслили у посольстві.

Допомога США Україні

20 квітня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Перед тим, як розглянути документ по суті, парламентарії відхилили чотири поправки, запропоновані противниками надання допомоги Києву.

У підсумку ухвалений закон передбачає надання загального пакету допомоги Україні на суму 60,84 мільярда доларів.

Частину з 13,8 мільярдів, які підуть на закупівлю зброї у промисловості, можна буде використати лише до кінця поточного року. Іншу частину гарантовано можна буде витратити до кінця наступного фінансового року – з вересня 2025 року до вересня 2026 року.

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