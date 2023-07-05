У прокуратурі зауважють, що у межах провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці повідомили про підозру 4 особам.

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей.

У повідомленні Київської міської прокуратури зазначається, що обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

"Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік", - зазначено у повідомленні прокуратури.

Відео дня

При тому, що ім’я та прізвище киянки, яка отримала вирок, не повідомляється, прокуратура оприлюднила фото з "розмиттями" зазначеної особи. Також нагадується, що йдеться про події 16 травня 2023 року, коли під час масованої ракетної атаки РФ по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фото зйомку роботи протиповітряної оборони України. Відзняті фото та відео вони розмістили у соціальних мережах. Згодом вказані матеріали з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

У прокуратурі зауважють, що у межах провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці повідомили про підозру 4 особам.

Сьогодні ж блогер та громадський активіст Андрій Смолій у своєму Telegram повідомив, що блогерка Інна Воронова, яка знімала роботу ППО, отримала термін. Він додав до свог опосту те саме фото, що й публікувала Київська прокуратура, але без "розмиття" - на ньому Воронова.

"Їй дали один рік умовного. У суді пояснили що не вдавалися до реального покарання, бо жінка пішла на співпрацю зі слідством", - узагальнив Смолій.

Справа Воронової - деталі

31 травня джерела СБУ повідомили редакції, що співачці і блогерці, колишній дружині наркобарона Інні Вороновій вручено підозру за знімання роботи ППО в Києві. Воронова опублікувала у своєму Instagram відео, на якому видно як працює в Києві система протиповітряної оборони.

16 травня за допомогою відеозвернення вона попросила вибачення, мовляв, не усвідомлювала до чого можуть призвести її дії. СБУ офіційно інформувало, що в Києві виявили 9 осіб, які під час ворожої атаки знімали роботу ППО і викладали в соцмережі.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Правоохоронці зазначають, що своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО. Всі вони дали пояснення правоохоронцям, після чого були передані співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.