Суд задовольнив клопотання прокуратури.

Усім чотирьом блогерам, які "засвітили" роботу української протиповітряної оборони, Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі агентству УНІАН. "На такому запобіжному заході наполягала прокуратура. Тобто суд в повному обсязі задовільнив наше клопотання", - зазначила вона.

У прокуратурі відмовилися назвати прізвища блогерів. Як відомо УНІАН, серед підозрюваних є скандальна блогерка, співачка і колишня дружина наркобарона Інна Воронова.

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Покарання за "засвічування" роботи ППО України - важлива інформація

31 травня стало відомо, що повідомлено про підозру чотирьом блогерам, які "засвітили" роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня.

Зазначалося, що одна з них - 32-річна киянка - виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів. Вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Інша - 36-річна киянка - опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Instagram-акаунті. Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.

Четверта підозрювана - уродженка Сумської області, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану). Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

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