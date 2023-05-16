Інна Воронова з усмішкою розкаялася перед українцями.

Популярна київська блогерка Інна Воронова опублікувала в соцмережах відео з роботою української ППО вночі 16 травня, коли росіяни накрили столицю України ракетами. Вибачення з'явилися через кілька годин.

Так, російські ЗМІ розтиражували відео з Instagram Воронової. При цьому жінка супроводила ролик написом "вид з Комфорт тауна". Правда, ролик вона незабаром видалила, хоча вже було пізно.

На ранок в Instagram скандальної блогерки з'явилося нове відео, але вже з вибаченнями.

Відео дня

"Я прошу пробачення в України та українського народу! Пробачте мене будь ласка! Я зробила необдуманий вчинок. Я дуже сильно злякалася, виклала відео, була з дітьми вдома, навіть не знала, що відбувається. Після першого ж коментаря я зрозуміла, що не можна його залишити, і я одразу ж видалила, буквально через пару хвилин. Я розумію, що відео могло спричинити погані наслідки. Я дуже сильно вибачаюся. Я дуже сильно люблю нашу країну Україну і бажаю нам якнайшвидшої перемоги над агресором. Пробачте мене будь ласка!" - заявила скандальна блогерка.

Після безглуздих вибачень блогерки підписники знову на неї накинулися. Їй нагадали, що війна в Україні вже не перший день й всі знають, що не можна знімати роботу ППО.

Коли "дуже злякалася" до вікон не бігають з телефоном

Не знала, що відбувається? Війна вже другий рік!!!!

Ти не знала, що роботу ППО не можна викладати? Та що ти п.....ш

Варто відзначити, що Інна Воронова - дружина Юрія Чернецького, якого підозрюють у збуті кокаїну на суму близько 5 тисяч доларів. Чоловік перебуває в СІЗО.

Нічна атака на Київ 16 травня - головні новини

Армія РФ в черговий раз завдала по Києву масовану ракетну атаку. Зазначається, що удар був винятковий за своєю щільністю - велика кількість ракет за корохотний проміжок часу.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що українська система ППО збила всі російські ракети, а це 18 ракет різних цілей, серед яких "Калібри", "Кинджали", з-400 ("Іскандер-М").

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