У Києві скульптор взявся допомагати дорожникам і латає діри в асфальті власним оригінальним методом.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Тріщини в асфальті чоловік заповнює спеціальним розчином, а перед застиганням вкриває його золотим забарвленням. Вахан Авакян працює просто неба - дістає з наплічника ємності, пензель та щітку і береться до роботи. Спочатку тріщина очищується від пилу, потім у стакан наливається полімер, яким заповнюються нерівності. Митець каже: варто дотримуватися певних пропорцій.
Відео з латанням тріщин в асфальті чоловік виклав у мережу й вразив користувачів - виник справжній ажіотаж.
"Я зробив першу, і якось дуже різко пішла хвиля, багато людей підтримали, я не очікував", - зізнається Вахан.
Журналістам він показав вже третю "золоту" тріщину. Пояснює: робить їх яскравішими, більш красивими й акцентує на проблемі. Перехожі такому методу дивуються, деякі - знімають на відео. "Золото" на тріщинах, звісно, несправжнє.
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"Золото тече в каналізацію, прикольно. Це точно краще, ніж звичайна тріщина", - сміється один з перехожих.
"Латання" однієї тріщини обходиться скульптору в 500 гривень. Він хоче привернути увагу до проблем з дорогами й тротуарами. Скільки саме протримаються "золоті тріщини" - не відомо.
Деталі дізнавайтеся з відео:
Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві одну з ям на дорозі "назвали" іменем мері Віталія Кличка - у мережі показали її фото.