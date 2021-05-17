Після розголосу дисертацію Іллі Ківи можуть відправити на повторну експертизу.

Народного депутата від партії "Опозиційна платформа – за життя" Іллю Киву можуть відправити на повторний захист дисертації.

Таку думку на телеканалі OBOZREVATEL висловив радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії в галузі "Право" Володимир Мартиненко.

"Враховуючи великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Ківи на повторну експертизу, тобто на повторний захист", - сказав Мартиненко.

Він зазначив, що якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви, "роботу відправляють на повторну експертизу. Повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вишу".

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"Чи зможе Ілля Ківа довести, що це його робота, що він в цьому розбирається, що там є наукові статті – це буде вже з'ясовано в результаті цієї глибинної перевірки. Але у мене є сумніви, що в результаті всіх цих процесів Іллі Киві нададуть наукове звання "кандидат наук", – резюмував експерт.

Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Ківи не пускали журналістів "без акредитації". Крім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторію в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "ЧЕСНО", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 годин. Члени комісії проголосували одноголосно: 13 - за, 0-проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, і зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат доклав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і вказав конференції, в яких не брав участь.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Катерина Лиманська