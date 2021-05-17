Народного депутата від партії "Опозиційна платформа – за життя" Іллю Киву можуть відправити на повторний захист дисертації.
Таку думку на телеканалі OBOZREVATEL висловив радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії в галузі "Право" Володимир Мартиненко.
"Враховуючи великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Ківи на повторну експертизу, тобто на повторний захист", - сказав Мартиненко.
Він зазначив, що якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви, "роботу відправляють на повторну експертизу. Повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вишу".
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"Чи зможе Ілля Ківа довести, що це його робота, що він в цьому розбирається, що там є наукові статті – це буде вже з'ясовано в результаті цієї глибинної перевірки. Але у мене є сумніви, що в результаті всіх цих процесів Іллі Киві нададуть наукове звання "кандидат наук", – резюмував експерт.
Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо
- 26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.
- Повідомлялося, що на захист дисертації Ківи не пускали журналістів "без акредитації". Крім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторію в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.
- За даними руху "ЧЕСНО", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.
- Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).
- Захист тривав з 10 до 13 годин. Члени комісії проголосували одноголосно: 13 - за, 0-проти.
- Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, і зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".
- Однак ЗМІ з'ясували, що депутат доклав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і вказав конференції, в яких не брав участь.
- Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.
- Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.
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