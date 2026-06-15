Стародавні ікони та святині вдалося врятувати, - намісник Києво-Печерської лаври (фото)

Евакуація святинь розпочалася відразу після загорання на даху Успенського собору.

Внаслідок прямого влучання під час російської атаки почалася пожежа в Успенському соборі, але стародавні ікони та інші святині вдалося врятувати завдяки терміновій евакуації.

Про це у соцмережі повідомив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій. "У перші години після надзвичайної події... уся моя увага, братії, духовенства, працівників та відповідних служб була зосереджена на невідкладних заходах із захисту святинь та забезпечення їхньої безпеки", - розповів Авраамій.

За його словами, було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну цінність.

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Єпископ зазначив, що завдяки злагодженим діям вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині.

"На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події", - деталізував він.

У ДСНС додали, що ліквідація наслідків російського удару на території Києво-Печерської Лаври триває.

"Виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м", - деталізували рятувальники.

Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 кв. м.

Удар по Києву

В ніч на 15 червня окупанти атакували Київ, внаслідок чого 4 людей загинули, ще 25 осіб дістали пораненя. За даними столичної влади, наслідки прильотів зафіксовані майже у всіх районах міста.

Також влада повідомила про пожежу на території Києво-Печерської лаври. Вона розпочалася на даху Успенського собору.

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