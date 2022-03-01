Гуманітарний штаб створив електронну платформу, через яку всі, в кого є можливість, можуть приєднатись зі своїми пропозиціями щодо підтримки міста.

Влада Києва закликала всіх, хто хоче і може надати гуманітарну допомогу киянам, відгукнутися.

Про це йдеться у зверненні міського голови Віталія Кличка в Telegram.

"Питання із забезпечення військових ми вирішили, тепер повинні забезпечити їхніх рідних і близьких, мешканців столиці, які залишились вдома або перебувають в укриттях", - зазначив Кличко.

За його словами, забезпечувати медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності будуть, насамперед, тих, хто цього найбільше потребує - самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.

Кличко повідомив, що для збору допомоги і наповнення фонду вже звернувся до великого та середнього бізнесу, міжнародних організацій, іноземних партнерів Києва та України. Бізнес вже почав допомагати, надсилають гуманітарну допомогу й міста європейські та деякі українські, зазначив він.

Гуманітарний штаб створив електронну платформу, через яку всі, в кого є можливість, можуть приєднатись зі своїми пропозиціями щодо підтримки міста за наступними напрямками: медикаменти та ліки; продукти харчування; предмети першої необхідності; логістичні послуги; людські ресурси (волонтери).

"Я закликаю всіх, хто хоче і може надати допомогу, відгукнутися. Ми повинні захистити киян і забезпечити необхідним тих мешканців міста, які сьогодні найбільше потребують допомоги", - додав мер.