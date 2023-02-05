Жителів тимчасово окупованих територій закликали у жодному разі не відправляти своїх дітей на будь-які поїздки, організовані окупаційною "владою".

У Центрі національного спротиву заявили про те, що росіяни планують вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області в Карелію. Це пояснюють нібито направленням на "відпочинок" та "оздоровлення".

"На цьому тижні відбулась зустріч Голови зборів Республіки Карелія Еліссана Шандаровича та голови так званої "народної ради" на ТОТ (тимчасово окупованих територіях – ред.) Луганської області Денисом Мірошниченко. Одним із ключових питань було направлення на "відпочинок" та "оздоровлення"дітей з окупованої Луганщини на "прекрасні курорти" Карелії. Зважаючи на те, яким чином росіяни "відпочивають" у полярних широтах, це аж ніяк не сприяє оздоровленню", – наголосили в Центрі.

Зазначається, що під час таких "розмов" щодо депортації українських дітей окупанти переслідують дві мети.

Відео дня

"Такі часті поїздки керівників різних регіонів із намірами "виторгувати" собі певну кількість дітей під завуальованими приводами "оздоровлення", "відпочинку", "культурного обміну" мають як суто практичну мету – списання бюджетних коштів на ці заходи, так і більш моторошну – все більше з’являється свідчень щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми", – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали жителів тимчасово окупованих територій у жодному разі не відправляти своїх дітей на будь-які поїздки, організовані окупаційною "владою".

Депортація українських дітей до Росії

У грудні 2022 року СБУ встановила російських посібників у Донецькій області, які займалися депортацією українських дітей до Росії. Їх вивозили нібито в "дитячі табори". Схему організували росіяни Дмитро Гарцев і Дмитро Шмельов, які називають себе "міністром охорони здоров'я" і "міністром доходів і зборів". Обидва злочинці входять до найближчого оточення ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Раніше директор громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова заявила, що потенційними жертвами примусової депортації в РФ можуть стати 82 тисяч українських дітей.

Водночас в листопаді 2022 року аналітики американського Інститут вивчення війни повідомили, що влада Росії почала неприховано рекламувати у ЗМІ примусове усиновлення українських дітей. Російський дитячий омбудсмен усіляко підтримує примусове вивезення українських дітей і всиновлення їх у РФ – вона навіть сама всиновила дитину, вивезену з Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити новини: