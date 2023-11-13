Головний державний санітарний лікар України відповів, як наслідки обстрілів РФ позначаться на активності інфекцій.

Україну може чекати "складна" зима у зв'язку передбачуваним збільшенням повітряних атак з боку Росії. Багато експертів припускають, що у холодний сезон ворог почне нову хвилю ударів по об'єктах нашої енергійної інфраструктури.

Як відсутність електроенергії та нормального водопостачання на окремих територіях може вплинути на поширення респіраторних захворювань та інших інфекцій, особливо підступних в осінньо-зимовий період, відповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін РБК-Україна.

Наприклад, йдеться про активність грипу, коронавірусу, аденовірусів та інших хвороб, що передаються повітряно-крапельним шляхом. За словами лікаря, інші види інфекцій, та ж кишкова паличка, не настільки небезпечні взимку. Вони більше "люблять" літній період, коли спекотно.

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"Безумовно, відсутність води або перебої в електропостачанні будуть ускладнювати санітарні умови у роботі лікарів. І також це є прогностично поганим фактором, який може зумовити появу локальних спалахів", - вказав Кузін.

За його словами, в переважній більшості небезпеку можуть становити вірус гепатит А та дизентерії. Ризик поширення останніх особливо високий там, де немає можливості дотримуватися чистоти, санітарних або протиепідемічних норм. Також, при відсутності води, підвищується ризик внутрішньолікарняного інфікування за рахунок того, що порушуються правила миття або обробки рук.

На даний момент система охорони здоров'я України розуміє, якими ризиками може супроводжуватися ця зима.

"До таких ризиків система готується постійно, тому що ми ці ризики розуміємо, і лікарі, і епідеміологи теж зараз роблять все можливе, щоб таких спалахів не було", - підкреслив Кузін.

Росія готується "розширити" обстріли цієї зими

У листопаді генерал-лейтенант Ігор Романенко попередив, що Росія готується "розширити" агресію проти України взимку: ворог відновив запас "точних" ракет до "довоєнного" рівня. Зараз окупанти економлять свої ресурси і застосовують рідше бомбардувальники (Ту-60 і Ту-95МС) для запуску ракет на кшталт Х-101 і Х-555. За словами Романенка, агресор накопичує запаси, щоб сильніше бути по Україні.

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