У машині перебували прикордонники.

У селищі Крива на Закарпатті жінки заважали проїзду автомобіля Державної прикордонної служби України. Відео гучного конфлікту поширили у мережі.

У Telegram писали, що мова може йти про сварку між цивільними та представниками ТЦК, однак у Мукачівському прикордоному загоні сказали Укрінформу, що у службовому автомобілі їхав прикордонний наряд. Інцидент стався у селіщі Крива.

Речниця Головного управління Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан сказала журналістам, що на місце конфлікту між місцевими мешканцями та нарядом прикордонників виїжджали поліцейські, проводиться перевірка.

а

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