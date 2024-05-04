Причиною стала нібито мобілізація чоловіка, який не може служити за станом здоров'я.

В ніч на 4 травня у Виноградові Закарпатської області стався конфлікт зі стріляниною між ромами та працівниками ТЦК.

Як повідомляє місцеве видання "Закарпаття 24" з посиланням на інформовані джерела, заворушення сталися через мобілізацію чоловіка із села Онок Берегівського району.

Як повідомили жителі села, представники ТЦК мобілізували їхнього односельця, якого вранці 3 травня зупинили на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований.

Ввечері 3 травня роми прибули на територію центру та заблокували виїзд з військкомату. На відео чути характерні звуки пострілів, після чого люди почали розбігатися. Офіційно інцидент поки не коментують ні поліція, ні регіональний ТЦК.

Інші інциденти з ТЦК

Як повідомляв УНІАН, представники територіального центру комплектування затримали двох медичних фізиків онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова для уточнення облікових даних.

Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася. 100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК.

Нещодавно Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України повідомила, що працівники ТЦК незаконно затримали у Закарпатській області водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України. Їх швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин.

У Закарпатському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що водії вантажівок такі ж громадяни України як і інші. Вони повинні мати при собі необхідні військово-облікові документи. Якщо їх немає у наявності, у таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних.

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