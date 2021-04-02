Крім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов'язаних з ними.

З'явився список імен так званих топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції 2 квітня.

Читайте такожРНБО запровадила санкції проти топ-10 контрабандистів України – ЗеленськийПерелік опублікувало «Дзеркало тижня».

Список виглядає наступним чином:

Альперін Вадим Олександрович,

Диваков Олександр Леонідович,

Шерман Віктор Бенедиктович,

Кравченко Олександр Миколайович,

Дідух Володимир Степанович,

Бокало Іван Васильович,

Пересоляк Валерій Іванович,

Кушнір Юрій Радулович,

Фірманюк Орест Ігорович,

Єреминчук Олександр Володимирович.

Також наголошується, що крім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов'язаних з ними. Окремо під санкції потрапили 11 російських компаній.

Санкції проти контрабандистів: подробиці

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

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Автор: Катерина Шварц