Вони не мають можливості закінчити військову службу за рік.

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" відреагував на запровадження для українців 18-24 років контрактів, які містять низку бонусів.

Військовий написав у своєму Telegram-каналі "Офіцер", що підтримує спроби мотивувати громадян вступати до лав війська за допомогою бонусів, однак не слід забувати й про "старожил", на яких просто зараз тримається українська армія:

"Мотивація молоді йти воювати, перспектива поповнення чисельності Збройних сил за рахунок цього - це все, звичайно, дуже круто, але можна якісь подібні бонуси для тих, хто служить з часів АТО/ООС? Для тих молодих, які пішли в 2022-му, не тоді, коли за це пропонували мільйони".

Командир взводу 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов підтримав ініціативу "Мільйон за контракт", зазначивши, що молодь швидко навчається, піддається дисципліні, знаходить мотивацію та поглинає ідеологію підрозділу. Водночас він визнав, що військові, які підписали звичайний контракт, не матимуть таких умов.

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"Так, трошки обідно. Я мобілізований в 21 рік, без права на звільнення, як і багато інших хлопців. Пацики отримають лям і через рік поїдуть додому з плюшками, а ми далі будемо воювати. Морально задіває, але глобально це може якось нам допомогти. Будемо бачити", - написав він у своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер".

Згодом боєць додав, що вже побачив заяву Міноборони про те, що 1 мільйон гривень отримають і ті молоді добровольці, які доєдналися до лав армії ще до появи нових контрактів.

Нові контракти для молоді

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міноборони презентувало проєкт "Контракт 18-24", який дозволить українцям віком 18-24 років добровільно вступити до лав ЗСУ на один рік.

Добровольцям обіцяють виплату в 1 мільйон гривень, до 120 тисяч гривень щомісяця + доплати за бойові завдання, соціальні пільги, можливість самостійно обирати місце проходження ВЛК, іпотеку 0.0% річних та інші бонуси.

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