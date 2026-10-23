Драпатий розпорядився ускладнити життя військовим 'корупціонерам', - ЗМІ

Окремий акцент у дорученні зроблено на призначенні кадрів до ТЦК, ВЛК та підрозділів, відповідальних за закупівлі.

Військовим "корупціонерам" хочуть ускладнити перебування на відносно спокійних посадах, де вони перечікують строки за кримінальними провадженнями.

Як зазначають "Наші гроші" з посиланням на джерела у Збройних силах України, 7 вересня було видано окреме доручення Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про мінімізацію корупційних ризиків у війську.

Так, військовим "корупціонерам" має бути ускладнено перебування на відносно спокійних посадах, де вони перечікують строки за їхніми кримінальним провадженнями.

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Зазначається, що у документі виписано кадрові обмеження та дисциплінарні заходи для тих, хто має відношення до корупційних правопорушень. Адресати - керівництво Генерального штабу ЗСУ, командувачі видів та родів військ, керівники органів військового управління, навчальних закладів та правоохоронних органів ЗСУ (загалом 48 отримувачів).

Водночас в дорученні йдеться не лише про військових, які мають вироки/стягнення чи прямі заборони обіймати посади, а й про тих, чию провину ще не доведено.

Деталі документу

Зауважується, що це доручення, зокрема, містить заборону комплектувати підрозділи військовослужбовцями, які обвинувачуються в тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах, якщо справа перебуває в суді. Передбачається, що це дисциплінарне обмеження дає командуванню змогу відсторонювати підозрюваних ще до вироку суду.

Крім того, інша одна норма доручення передбачає, що якщо військовослужбовець вчинив корупційне чи пов’язане з корупцією порушення, але суд не позбавив його права обіймати певні посади, то його усе одно слід притягти до дисциплінарної відповідальності.

Стосовно військовослужбовців, які мають вирок за корупцію, то питання їхнього переведення на посади варто розглядати без керівних та господарських обов’язків. А тих, чиї активи суд визнав необґрунтованими й забрав у дохід держави, - звільняти.

ТЦК та ВЛК

Окремий акцент у дорученні зроблено на призначенні кадрів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій та підрозділів, відповідальних за закупівлі. Так, під час призначення на ці посади або прийняття кадрових рішень обов’язково мають враховуватись:

наявність непогашеної судимості за корупцію;

відкриті кримінальні провадження за корупційними статтями;

притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення.

Аналогічні вимоги висуваються і до Військової служби правопорядку, юридичних та антикорупційних служб, а також підрозділів внутрішнього контролю.

Серед іншого, командування має не допускати прямого підпорядкування та залежності між близькими родичами під час проходження служби.

Порушення з боку ТЦК

Як повідомлялося, раніше Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, заявив, що в Україні з'явився новий вид правопорушень з боку співробітників ТЦК - вони силоміць забирають чоловіків з приватних домоволодінь.

Згодом омбудсмен розповів, що з початку року до його Офісу надійшло 6 тисяч звернень та скарг на порушення з боку ТЦК та СП, що вже перевищує показник за весь 2025 рік.

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