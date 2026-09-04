Драпатий назвав першочергове завдання на чолі війська

Головком розповів про основні принципи, за якими він керуватиме українською армією.

Україна повинна створити стабільну систему управління людським капіталом війська, впровадження інновацій у військо, надати низовим командирам більшої свободи дій, але першочерговим завданням є стабілізація фронту. Про це у колонці для видання Kyiv Independent пише головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий.

Драпатий наголошує, що головним завданням на поточному етапі є саме стабілізація фронту, однак паралельно необхідно готувати армію до майбутніх викликів.

"Ми не можемо обирати між веденням війни сьогодні та підготовкою до майбутньої війни. Щоб досягти успіху, ми маємо робити і те, і інше", – пише головнокомандувач.

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Драпатий пропонує розвивати систему рекрутингу, підготовки, проходження служби, ротацій, утримання та звільнення військовослужбовців. Він підкреслює необхідність зробити військову службу більш передбачуваною, справедливою та професійною, а кадрові рішення – залежними від потреб армії, компетентності та результатів служби.

Третім важливим напрямом головнокомандувач називає єдність зусиль усіх складових Сил оборони. Йдеться про координацію дій на суші, у повітрі, на морі, в кіберпросторі та когнітивній сфері. При цьому, зазначає генерал, інтереси окремих видів чи структур не повинні переважати над загальним результатом.

Далі Драпатий акцентує увагу на швидшому впровадженні інновацій та уроків війни. Серед його пріоритетів також – модернізація системи управління, організаційної структури, військової освіти, підготовки, логістики, цифрових і безпілотних спроможностей та системи аналізу бойового досвіду.

"Побудова сильніших Збройних сил – це життєво важлива необхідність, а не завдання на післявоєнний період", – підкреслює він.

Ще одним принципом має стати розширення повноважень командирів на нижчих рівнях. Драпатий виступає за впровадження принципів Mission Command, делегування відповідальності та ухвалення рішень там, де командир найкраще розуміє ситуацію. Водночас від командирів він очікує готовності брати на себе відповідальність, діяти рішуче та виважено ризикувати.

"Я не командуватиму кожною окремою битвою чи операцією. Я здійснюватиму командування через намір, делегуватиму повноваження, де це доречно, вимагатиму підзвітності на кожному рівні та очікуватиму, що кожен командир проявить ініціативу", - пише генерал.

Окремо Драпатий говорить про реформування штабної роботи. На його думку, штаби мають скорочувати бюрократію, прискорювати ухвалення рішень і бути корисними передусім для командирів на передовій. Водночас він вимагає чесного аналізу помилок, наголошуючи, що приховування правди є неприпустимим.

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