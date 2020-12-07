Адвокат Роман Маселко розповів, що в нього склалось враження, що Вища рада правосуддя хоче врятувати суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка від звільнення.

Вища рада правосуддя розглядає справу судді Шостого апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка, який рік тому п'яним на автомобілі втікав від поліцейських.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій влаштовував перегони з поліцією та врізався в під'їзд багатоповерхівки (відео)Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат ГО "Автомайдан", член правління громадської організації "Фонд DEJURE" Роман Маселко.

За його словами, коли інформація про те, що Бабенко не зупинився на вимогу поліції та втікав, а також, що був у стані алкогольного сп'яніння, не зацікавила ВРП, "Автомайдан" подав до ради відповідну скаргу. Попри те, що закон зобов'язує ВРП впродовж 60 днів розглянути скаргу, рішення досі не винесено.

Сьогодні відбулось засідання ВРП, де розглядали скаргу на Бабенка, однак жодного рішення прийнято не було, оскільки члени ради побажали, щоб суддя особисто прийшов на засідання і надав пояснення. Водночас сьогодні було заслухано поліцейського, який переслідував та зупиняв авто Бабенка. Він підтвердив, що за кермом був саме суддя.

Адвокат Бабенка Ростислав Кравець на засіданні ВРП заявив, що його клієнт не порушував жодних правил і законів, а також стверджував, що був тверезим.

Незважаючи на свідчення поліцейського, члени ВРП не винесли жодного рішення, оскільки побажали, щоб Бабенко особисто прийшов і дав пояснення. Наступного разу його справу розглядатимуть 21 грудня.

Водночас Маселко розповів, що в нього склалось враження, що ВРП хоче врятувати Бабенка від звільнення.

"Члени ВРП декілька раз допитували адвоката Кравця, чи був за кермом Бабенко, і чи бачив він вимогу про зупинку. А головуючий член ВРП Микола Худик прямо витягував з Кравця, що Бабенко не чув, не бачив, не розумів. Тобто ВРП явно витягує Бабенка", - резюмував Маселко.

Окрім того, як повідомив Маселко, Кравець на сьогоднішньому засіданні ВРП заявив, що подасть заяву про те, що громадська організація "Фундація DEJURE" нібито є екстремістською і терористичною.

На уточнювальне запитання Маселка, куди саме буде подана заява, Кравець відповів, що, мовляв, побачите, вас скоро викличуть на допит.

Справа про п'яне водіння

У грудні 2019 року поліція Києва зупинила суддю Шостого апеляційного адмінсуду Костянтина Бабенка за порушення ПДР.

Суддя був за кермом Mercedes в стані алкогольного сп'яніння і намагався сховатися від поліції.

У січні 2020 року Печерський районний суд Києва закрив справу через нестачу доказів, що за кермом Mercedes був саме Бабенко.

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Автор: Дмитро Хилюк