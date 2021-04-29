Разом з тим, 6,2% респондентів не будуть святкувати 2 квітня Великдень.

Серед усього дорослого населення України кожен п’ятий (19,3%) планує іти до церкви на Великдень, а 9,3% опитаних – взяти участь у всеношній службі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), посилаючись на результати проведеного упродовж 13-15 квітня 2021 року всеукраїнського опитування.

Водночас більшість населення України не планує йти до церкви на Великдень. Так, на запитання, як вони планують святкувати Великдень, 69,2% опитаних відповіли, що готуватимуть удома, в сім’ї, великодні страви; 24,7% - будуть молитися в родинному колі; приймати гостей вдома планують 19%.

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Крім того, серед усього населення України ще 11,1% сказали, що поїдуть на кладовище; 8,1% - поїдуть у гості в межах свого міста і 5,2% – поїдуть у гості за межі свого міста.

У ході опитування з’ясувалося, що 6,2% респондентів не будуть святкувати 2 квітня Великдень.

Найбільша кількість тих, хто планує йти до церкви святити паски, спостерігається у західному регіоні (29%), в усіх інших регіонах ця кількість дещо менша: південь – 19%, центр – 15%, схід – 12%.

Найбільша кількість тих, хто планує піти на всеношну службу до церкви, також спостерігається у західному регіоні (18%), в усіх інших регіонах ця кількість значно менша: південь – 8%, центр –5%, схід – 4%.

Що відомо про опитування

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У ньому взяв участь 2 тис. 001 респондент з усіх регіонів України, крім Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, непідконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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Автор: Інна Андаліцька