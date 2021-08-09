Раніше Комаровський обурився існуванням посади мовного омбудсмена і нормами закону про державну мову.

Уповноважений з питань захисту української мови Тарас Кремінь відповів відомому доктору Євгену Комаровському, який різко розкритикував "мовні норми" в Україні.

В ефірі каналу "Україна 24" Кремінь нагадав Комаровському про існування Конституції.

"Коли я абсолютно випадково дізнаюся про те, що хтось починає говорити про те, що він виїхав з країни 30 років тому, якби дізнався про те, що буде уповноважений із захисту державної мови, на порожньому місці... Я тоді не можу зрозуміти, про що можна говорити на цю тему, коли є Конституція, є закон, є рішення Конституційного суду, є публічно затверджений уповноважений із захисту державної мови. Про що можна говорити?",- заявив він.

Кремінь зазначив, що виконує конституційну норму, оскільки основний закон наділив державу повноваженнями захищати громадян України. А також створювати їм кращі можливості для своєї реалізації.

"Тому будь-які коментарі на цю тему не мають ніякої перспективи", - стверджує Мовний омбудсмен.

Що сказав Комаровський

Раніше він обурився існуванням "мовних норм" в Україні. Також Комаровський заявив, що не розуміє, навіщо в Україні існує мовний омбудсмен, який "вважає відсотки сказаних слів". "Я клянуся, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав доктор.

Автор: Юрій Годован