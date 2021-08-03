Відомий доктор не розуміє, навіщо в Україні існує мовний омбудсмен.

Відомий доктор Євген Комаровський сильно обурився існуванням "мовних норм" в Україні.

В ефірі програми "Перші" на каналі "Україна 24" він заявив, що не розуміє, навіщо в Україні існує мовний омбудсмен, який "рахує відсотки сказаних слів".

"Я клянуся, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав доктор.

Комаровський вважає, що мовчання громадян України з цього приводу "вбиває нас".

"Ми ж розуміємо, що це не те щоб бандитизм в ХХІ столітті, це низько, це принижує країну в столітті толерантності - наявність людей, які за мої гроші, за мої податки сидять і рахують відсотки сказаних слів... ми мовчимо, ми всі мовчимо. І ось це нас і вбиває", - сказав Комаровський.

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25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який 16 липня того ж року набув чинності.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону. Більшість авторів подання були членами фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді попереднього скликання. Автори подання стверджують, що закон не відповідає ряду положень Конституції, оскільки, на їх переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов нацменшин, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Також народні депутати вважають, що законом порушено низку конституційних прав громадян.

Крім того, депутати переконані, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів.

Більшість експертів надали до Конституційного суду висновки, у яких вказують, що закон про функціонування української мови не є дискримінаційним щодо національних меншин.

Автор: Денис Прядко