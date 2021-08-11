Про свою відставку він каже, що "все закінчується колись".

Андрій Крищенко, який подав у відставку з посади очільника поліції Києва, розповів про свої плани після відставки та її причини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на питання УНІАН, чому він залишає свою посаду і куди піде далі, Крищенко сказав: "Я подав рапорт у відставку. Все закінчується колись. Я був майже 5 років і 8 місяців на цій посаді. Зараз ситуація, яка потребує, можливо, нових керівників, нових рішень".

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На уточнення, на якій наступній посаді і де можна буде його побачити далі, Крищенко відповів:

"Наступна посада - я піду у воєнкомат на облік ставати, я старший сержант запасу, заступник командира мотострілецького взводу. В нашій державі в ці часи це, я думаю, дуже потрібна спеціальність. Зараз я звільнився з лав Національної поліції, і наступне, куди я піду, - ставати на облік до військового комісаріату".

Він додав, що напередодні було розглянуто його рапорт, прийнята відставка та виданий відповідний наказ міністра внутрішніх справ.

"І сьогодні відбулася зміна", - констатував Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, на своїй сторінці у Facebook Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади очільника поліції Києва.

У коментарі журналістам Крищенко повідомив, що цього ж дня вже відбулося представлення нового очільника поліції Києва, яким став начальник поліції Полтавської області, полковник Іван Вигівський.

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Автор: Таня Поляковська