Головний український дипломат Дмитро Кулеба нагадав партнерам, що на Путіна не потрібно робити ставку, він вже "банкрут".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба поставив важливий акцент на питання членства нашої держави в ЄС і НАТО. Раніше в МЗС зробили невтішну заяву щодо передачі винищувачів Україні.

Як відзначити головний дипломат України в рамках свого виступу на саміті Україна-Оксфорд 2023 "Європейські горизонти для України", це прагматичний інтерес самої Європи, а не акт благодійності або відкуп.

"Членство України в ЄС і НАТО не слід сприймати як благодійність або відкуп. Воно представляє прагматичний інтерес для самого Європейського співтовариства. Членство України в ЄС і НАТО стане гарантією довгострокового миру і стабільності", - заявив Кулеба.

За словами чиновника, міжнародні партнери України повинні припинити "озиратися" на Москву в контексті цього питання. Міністр вважає, що наразі дискусію про це буквально "утримують на периферії", побоюючись спровокувати Путіна на агресію - а це невірний підхід.

Кулеба вважає, що з Путіним, як з політичним лідером, все скінчено.

"Він виклав всі свої карти на стіл. Він банкрут", - підсумував він.

Україна може вступити до ЄС одразу після завершення війни

Нагадаємо, що в січні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що в України є всі шанси вступити до ЄС одразу після завершення російсько-української війни, однак для цього потрібно внести законодавчі корективи в "правила процедури".

Як відомо, зараз наша країна знаходиться в кроці від вступу в організацію і знаходиться на етапі виконання відповідних рекомендацій в рамках кандидата в члени ЄС.

Як зазначила сьогодні віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанишина, докладний звіт з цього приводу буде опублікований вже в травні 2023 року.

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