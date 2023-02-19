Високий представник ЄС зазначив, що не може уявити вступ України і Балканських країн до Євросоюзу за допомогою тих правил, які застосовуються зараз, і у той спосіб, за допомогою якого ухвалюються рішення.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що Україна стане членом Євросоюзу після війни, але потрібно змінити "правила процедури" для прийому нових членів.

"Україна належить до сім'ї Європейського Союзу. І вона буде членом Європейського Союзу. Однозначно після того, що сталося. Після російських бомбардувань і вбивств", - заявив Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він наголосив, що майбутнє України буде пов'язане з Європейським Союзом. "Це зобов'яже нас змінити наші правила процедури. Це змінить розмір і різноманітність Європи, тому якщо Україна стане членом - багато Балканських країн також це зроблять", - сказав Боррель.

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Водночас високий представник ЄС зазначив, що не може уявити, як розширення Євросоюзу з 27 країн до 33 стане можливим за допомогою тих правил, які застосовуються зараз, і у той спосіб, за допомогою якого ухвалюються рішення.

Як сказав Боррель, країни, що прагнуть вступити в ЄС, повинні виконувати "домашнє завдання". Але водночас Євросоюз теж повинен буде виконати "своє домашнє завдання".

При цьому, за його словами, Україна має непрості завдання, бо ще до війни стикалася з багатьма проблемами. "І ми підтримували Україну до війни. Ми інвестували на політичний і економічний розвиток України 15 млрд євро. З війною ми інвестували 60 млрд євро. Але Україна повинна трансформувати свої політичні структури, боротися з корупцією і мати справжню демократію, життєздатну економіку", - наголосив Боррель.

Він впевнений, що українці будуть впроваджувати реформи, і у цьому зв'язку, Євросоюз повинен допомагати Україні.

За його словами, Євросоюз повинен підготуватися прийняти Україну та інші країни.

Вступ України в ЄС - що відомо

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня 2022 року Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС. Водночас Єврокомісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження статусу країни-кандидата на вступ до євроспільноти та подальшого переходу до передвступних переговорів про приєднання.

2 лютого 2023 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна нині демонструє прогрес у виконанні рекомендацій. Навесні буде представлена усна оцінка щодо виконання Україною семи вимог, а восени - великий письмовий звіт.

3 лютого президент Євроради Шарль Мішель заявив, що жодних часових рамок для можливого вступу України до Євросоюзу не встановлено. Зеленський сподівається, що переговори про вступ України до Європейського Союзу розпочнуться цього року.

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